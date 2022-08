Muskellähmung gestoppt: Hoffnung für ALS-Patienten

Sie betreffen einen geringen Teil der ALS-Patienten. Genmutationen treten generell nur bei rund zehn Prozent auf, bei vier Prozent davon mutiert das FUS-Gen. „Diese Patienten können auch jünger sein als der Großteil der Betroffenen“, sagt Zimprich. An der MedUni werden alle ALS-Patienten auf genetische Varianten getestet. „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gen-Variante herauskommt, ist niedrig“, sagt Zimprich. Warum ALS so schwierig zu behandeln ist, liegt an der Komplexität. „Die Krankheit ist ein Mix aus verschiedenen Ursachen, die ähnlich ablaufen“, erklärt Zimprich.

Nur für kleinen Teil

Das heißt unter anderem: Ein Medikament könnte eventuell nur einem kleinen Teil der Betroffenen helfen. Im Fall des vielversprechenden Medikaments JaciFUSen eben Menschen, bei denen die ALS durch eine FUS-Mutation ausgelöst wurde. Der US-Neurologe Neil Shneider forscht allerdings speziell an der FUS-Gen-Variante und hatte bereits früher eine ebenfalls junge Frau mit der Substanz behandelt. Jaci war 25, als die Mutation des FUS-Gens zur Krankheit führte – wie einige Jahre zuvor bei ihrer Zwillingsschwester, die daran verstorben war. Zwar überlebte auch Jaci eine Lungenentzündung nicht. Untersuchungen danach zeigten aber: In ihren Nervenzellen waren keine zerstörerischen Moleküle der FUS-bedingten ALS-Variante mehr zu finden. Offenbar hatte das Präparat gewirkt, aber zu spät.

Aufgrund dieser beiden Fälle ordnet MedUni-Experte Fritz Zimprich den Einsatz des Medikaments als Hoffnungsschimmer in der ALS-Behandlung ein. „Die Behandlung der deutschen Patientin und die laufende Studie zeigen, der Krankheitsprozess ist aufhaltbar, er kann gestoppt werden.“

Studien mit anderen Substanzen seien nicht so erfolgreich verlaufen und wurden abgebrochen. Eine weitere Erkenntnis zeige der Erfolg von JaciFUSen ebenso. „Wenn man einzelne Patienten damit behandeln kann, ist die Chance höher, dass man vielleicht auch eine größere Gruppe mit ähnlichen Medikamenten behandeln kann.“ Zimprich ist zuversichtlich: „Die neuen Medikamente sind wirklich eine Revolution. In zehn bis fünfzehn Jahren werden wir Krankheiten wie ALS hoffentlich ganz anders behandeln können.“