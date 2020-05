Unheilbar krank, aber "Freude am Leben"

Werner Mayerhofer ist 51 Jahre alt. Bis vor eineinhalb Jahren verlief sein Leben in ruhigen und geordneten Bahnen. Außer an den Wochenenden, denn da ging es bei ihm und seiner Frau Charlotte regelmäßig rund: Gespannfahren war angesagt. Mit den Zügeln in der Hand war er "Weltmeister", wie sich ein Freund Mayerhofers erinnert. Auch wenn er nie wirklich Weltmeister war, erfolgreich war er tatsächlich: An die 70 Pokale und Medaillen zieren das Kellerstüberl der Familie Mayerhofer im nordburgenländischen Zurndorf.

Diese Auszeichnungen sind heute auch Erinnerungen an ein anderes Leben. Denn vor rund zwei Jahren änderte sich die Welt der Familie Mayerhofer schlagartig und nachhaltig. Begonnen hat es Ende 2009 mit einem "eigenartigen" Zucken in seinen Armen, weiß Mayerhofer noch ganz genau. Der damals 49-Jährige nahm davon "mehr oder minder" Notiz. Bis er wenig später von einer Hebebühne fiel. Auf dem Flughafen Wien-Schwechat, wo er arbeitete. Das Zucken in den Armen blieb.

Werner Mayerhofer und seine Frau Charlotte hatten "irgendwie ein blödes Gefühl". Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Burgenländer an einen ausgewiesenen Neurologen im Landesklinikum Tulln in NÖ überwiesen. Auf der Überweisung stand in einem Nebensatz: Verdacht auf Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).