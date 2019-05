Mathe-Matura: Alte Aufgaben und was sich heuer ändern wird

Das Konzept: Angehende Mathematiklehrer unterrichten Schüler in Kleingruppen – und holen sie dort ab, wo sie die größten Schwierigkeiten haben. Dabei werden die Studenten von Coaches begleitet. Insgesamt 1500 Jugendliche kamen 2018 in den Genuss dieser „Nachhilfe“ – heuer wird das Projekt auf Graz ausgeweitet. Eichmaier ist optimistisch: „Mir ist bisher noch kein hoffnungsloser Fall untergekommen.“

"Die Ausbildung der Lehrer ist der Schlüssel"

Mathematiker Michael Eichmair über das Imageproblem seines Fachs.

KURIER: Mathematik ist DAS Angstfach. Wie kann man das ändern?

Michael Eichmair: Der Schlüssel, dem Fach nachhaltig die Angst zu nehmen, liegt bestimmt in der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Dafür darf uns nichts gut genug sein. Wir müssen Pädagogen so stärken, dass sie gut unterrichten können. Es ist eine hohe Kunst zu erkennen, wie man den Schülern gerecht wird. Schließlich gibt es nicht für jeden den Weg, um ans Ziel so kommen.

Sie helfen Studierenden dabei, sich optimal auf den Beruf vorzubereiten.

Ja, beim Projekt „ Mathematik macht Freu(n)de“ bereiten wir sie aufs Unterrichten vor. Für diese Studenten verbürge ich mich – die wollen gute Lehrer werden und arbeiten sehr hart an sich. Schlimm ist, wenn ihnen ausgerichtet wird, dass ihre Arbeit nicht wertgeschätzt wird.

Wo sehen Sie die Herausforderungen für Lehrer im Schulalltag?

Oft fangen die Probleme schon im Volksschulalter an. Wir haben z.B. alle früh gelernt, wie man mehrstellige Zahlen addiert oder multipliziert. Wer kann seinem Kind erklären, warum der eingelernte Algorithmus funktioniert? Dieses Verständnis ist erreichbar, wichtig und befreiend. Eine besondere Herausforderung ist das unterschiedliche Niveau der Schüler – besonders in Oberstufen-Schulen wie der HAK.

Wozu braucht man Mathematik ?

Die Mathematik hat in den vergangenen Jahrzehnten viel geleistet: Google, Pixar, Online-Banking, MRT, Wetterbericht, JPEG, Wahlprognosen wären ohne diese Wissenschaft nicht möglich. Sie hat allerdings ein Image-Problem, das in Österreich besonders stark ausgeprägt ist. Mathematik ist die einzige exakte Wissenschaft im Matura-Kanon. Auch dadurch kommt ihr eine ganz besondere Bedeutung zu. Wissenschaft braucht breite Glaubwürdigkeit in einer stabilen Gesellschaft. Und die Mathematik lehrt uns das Denken. Heißt: Wir lernen argumentieren, Strukturen zu erkennen , Strategien zu entwickeln sowie Hypothesen zu bilden und zu überprüfen.