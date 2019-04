Online-Plattform "Ready4Matura": Lernen für die Reifeprüfung

Vergrößert ist nun der Bereich "Ready4Matura", wo die Datenbank ab sofort mit vielen Übungsaufgaben gefüllt ist - allein für Mathematik wurden rund 1.200 Beispiele eingespeist. Dabei handelt es sich unter anderem um Übungen, die in vergangenen Ausgaben der Zentralmatura abgefragt wurden, erklärte LMS-Projektleiter Christian Fuchs, am Dienstag bei der Präsentation der Lernplattform. Lösungen zu den Beispielen gibt es immer, in vielen Fällen werde sogar ein Lösungsweg vorgeschlagen. In einem weiteren Bereich gibt es wöchentliche Kompetenzchecks für die Schüler, wo sie ihr Wissen kontrollieren können.

Das System für die Plattform wurde vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellt und sei "zu 100 Prozent datenschutzgrundverordnungskonform", betonte der burgenländische Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Das Interesse daran wächst stetig. Im Schuljahr 2017/2018 wurden bereits 38 Millionen Seitenzugriffe pro Monat gezählt, knapp 15.000 Maturanten hätten sich mit den Online-Übungen vorbereitet.