Matura: So finden Sie Prüfungsaufgaben früherer Jahre

Der Tag der Wahrheit rückt immer näher: Für die meisten Maturanten beginnen die Maturaprüfungen am 7. Mai 2019 mit Deutsch. Nur diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Ungarisch, Slowenisch oder Kroatisch als Unterrichtssprache hatten, müssen schon am 6. Mai antreten. Auch Spanisch ist am 6. Mai dran.

Hier der gesamte Fahrplan:

6. Mai: Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch als Unterrichtssprache

6. Mai: Spanisch

7. Mai: Deutsch

8. Mai: Mathematik (AHS-Schüler) bzw. Angewandte Mathematik (Schüler der berufsbildenden Schulen)

9. Mai: Französisch

10. Mai: Englisch

13. Mai: Latein / Griechisch

14. Mai: Italienisch