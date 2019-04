So klappt die Matura: Die 9 wichtigsten Tipps und Tricks

So weit sollte es nicht kommen: In Wien ist eine Schülerin in der U-Bahn zusammengebrochen, weil sie so viel gelernt hat, dass sie vergessen hat zu essen und zu trinken. Ein Fehler, den Maturanten kurz vor der Prüfung nicht machen sollten – Start ist ja am 6. Mai. Wie man sich am besten vorbereitet, wissen die Experten des KURIER-Bildungsbeirats Isabella Zins und Michael Sörös sowie die Psychologin Luise Hollerer.

Fünfer im Zeugnis

Keine Panik. Wer in der achten Klasse AHS bzw. in der fünften Klasse einer berufsbildenden höheren Schule ein „Nicht genügend“ im Zeugnis hat, kann zur Wiederholungsprüfung antreten – wer zwei Fleck hat, kann im Herbst zum Nachzipf. Das Fach, an dem die meistern scheitern, ist Mathematik. Isabella Zins macht Mut: „Wer die Wiederholungsprüfung schafft, ist gut auf die Matura vorbereitet.“

Osterferien nutzen

Gibt es noch Wissenslücken? Dann sollte man spätestens jetzt eine Checkliste machen, welchen Stoff man sich noch aneignen muss. Maturanten machen sich am besten einen Stundenplan, wann sie welchen Stoff lernen. Ganz wichtig: „Setzen Sie sich Etappenziele“, sagt Psychologin Hollerer. Sie rät, sich zu der Uhrzeit an den Schreibtisch zu setzen, an der man sich am besten konzentrieren kann: „Für manche ist das am Vormittag, für andere am Abend.“ Spätestens nach 45 Minuten sollte man eine kurze Pause machen, nach 90 Minuten eine längere Unterbrechung.

Sich selbst abprüfen

Am Ende eines Kapitels sollte man sich selbst Fragen stellen – oder besser noch: Sich von anderen abprüfen lassen.