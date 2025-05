Immer weniger Geburten: "Die Bequemlichkeit hat ein Stück zugenommen"

Wenn 25-jährige Frauen sagen, sie möchten keine Kinder, stellt sich immer die Frage, ob das fürs Leben gilt. Oder ob das eine Haltung ist, die auf der aktuellen Lebenssituation fußt. Wenn eine Frau mit Ende 30 kinderlos bleiben will, ist der Kontext anders. In jedem Fall ist die Entscheidung für ein Kind genauso zu respektieren wie jene gegen ein Kind. Das zu bewerten ist überflüssig. Schade finde ich es, wenn junge Menschen sich gegen Kinder entscheiden, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen.

Früher hat man sich ein Buch gekauft, wenn man schwanger wurde. Heute werden Paare mit Kinderwunsch auf allen möglichen Kanälen mit Ratschlägen bombardiert. In der Familie, im Freundeskreis, vor allem aber dank schlauer Algorithmen in sozialen Medien. Ist man schwanger, wird jedes Symptom gegoogelt, man zerbricht sich den Kopf über mögliche Diagnosen. Ich hatte einmal eine Patientin, die sich noch vor dem ersten Ultraschall über Geburtskliniken informiert hat. So etwas wie eine unbeschwerte Schwangerschaft gibt es quasi nicht mehr. Da prasselt viel auf Eltern ein, auch die gesellschaftlichen Erwartungen sind immens . Die Unbeschwertheit geht da verloren.

Diskutiert werden Unsicherheiten bezüglich der Langzeitfolgen …

Wie bei jedem nicht lebensnotwendigen Eingriff muss man über Nebenwirkungen sprechen und darüber aufklären. Dazu zählen mögliche Komplikationen bei der Eizell-Entnahme und bei der hormonellen Stimulation. Die Forschung der vergangenen 40 Jahre zeigt uns aber, dass es keine langfristigen Probleme gibt. Das bedeutet nicht, dass ich die Zukunft darin sehe, dass alle Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen. Aber es sollte eine Überlegung sein dürfen.

Kinderwunschbehandlungen stehen inzwischen gleichgeschlechtlichen Paaren offen, nicht aber alleinstehenden Frauen. Wie bewerten Sie das?

Das ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Vor allem wenn man bedenkt, dass alleinstehende Frauen hierzulande adoptieren und in vielen anderen Ländern auch eine Kinderwunsch-Behandlung machen dürfen. Wir sollten uns so weit weiterentwickelt haben, dass wir das Frauen zutrauen. Oft wird über das Kindeswohl diskutiert, in manchen Ländern muss man eine weitere Person des Vertrauens in den Prozess einbinden. Darüber kann man nachdenken. Allerdings halte ich es für blauäugig, zu glauben, dass natürliche Schwangerschaften nur in intakten Partnerschaften auftreten.