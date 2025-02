2024 ging Zahl der Geburten in Österreich erneut zurück

Im vergangenen Jahr sind 76.873 Kinder in Österreich geboren worden. Das sind laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria um 0,9 Prozent weniger als 2023. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau sank mit 1,31 auf ein Allzeit-Tief, hieß es am Mittwoch. Die Geburtenbilanz, der Saldo aus Lebendgeborenen und Gestorbenen, fiel mit minus 10.534 zum fünften Mal in Folge seit 2020 negativ aus. Insgesamt starben im Vorjahr 87.407 Personen, um 2,6 Prozent weniger als 2023.

Geburtenplus nur in Wien

Geburten waren im Vorjahr im Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen 2023 in acht Bundesländern rückläufig. Der Geburtenrückgang fiel im Burgenland (−5,7 Prozent) und in Salzburg (−5,3 Prozent) am deutlichsten aus, gefolgt von der Steiermark (−4,5 Prozent) und Vorarlberg (−4,1 Prozent). Am wenigsten stark ging die Zahl der Neugeborenen in Oberösterreich (−0,3 Prozent) und in Tirol (−1,3 Prozent) zurück.

Einzig in Wien wurde mit einem Plus von 4,7 Prozent ein Geburtenanstieg registriert. In der Bundeshauptstadt kamen 18.926 Mädchen und Buben zur Welt. Im Burgenland waren es mit 1.866 österreichweit am wenigsten.