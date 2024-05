Moderne Mutterschaft: "Die Mutter von heute ist eine Do-it-all-Mum"

Höllrigl Tschaikner: Wertschätzung ist grundsätzlich nie überholt. Es wäre halt gut, wenn diese Wertschätzung auch an den anderen Tagen des Jahres da wäre, und zwar nicht im Sinne dieses Superheldinnen-Status, von dem am Muttertag immer die Rede ist. Der Satz „Mütter schaffen alles“ impliziert nämlich, dass Mütter alles schaffen müssen und dass alles machbar ist, wenn man sich nur hart genug anstrengt.

Die Psychoanalytikerin Helga Krüger-Kirn hat definiert, dass die Mutter von heute eine „Do-it-all-Mum“ ist, nicht mehr bloß eine „Working Mum“. Sie arbeitet nicht nur, sie hat auch eine superschöne Wohnung, ist stylisch, hat ein vorbildliches Selfcare-Programm. Also Carearbeit plus Erwerbsarbeit plus erfüllte Freizeit. Dieses ideale Mutterbild ist das Problem, nicht der Muttertag an sich.

© Saskia Brecht Höllrigl Tschaikner, 36, hat mit ihrem Mann drei Kinder zwischen zwei und acht Jahren

Wie hat sich dieses Mutterbild im Laufe der Jahre verändert? Historisch betrachtet war das Mutterbild immer eine Anpassung an die Anforderungen der Zeit. Während der Aufklärung in Frankreich war die Frau „zu“ selbstbestimmt, die Babys kamen oft zu Ammen und das ging mit einer hohen Säuglingssterblichkeit einher. Als Demografen Alarm schlugen, hat sich Jean-Jacques Rousseau auf die „Natürlichkeit“ der Mütter berufen, um sie auf ihre Plätze zu verweisen. Im Nationalsozialismus wurde die Mutter idealisiert, vor allem mit dem Hintergedanken, dass sie die Soldaten von morgen großzieht und abhärtet. Jetzt haben wir das Ideal der Mutter, die liebend und sanft ist, nebenbei eine Karriere hat, bedürfnisorientiert erzieht und das alles lächelnd schaukelt. Was müsste sich ändern, um die Situation für Mütter zu verbessern? Das Tückische ist, dass man immer glaubt, die Frauen müssten etwas ändern. Das ist aber nicht der Fall. Die Gesellschaft muss aufhören, Mütter zu romantisieren, die Väter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt einen massiven Gender-Pay-Gap, dementsprechend gehen Frauen eher in Elternteilzeit, weil sie weniger verdienen. Am einfachsten wäre es, wenn die Arbeitszeit reduziert werden würde. Wenn beide Elternteile weniger arbeiten, wäre die Carearbeit fairer aufgeteilt, vieles wäre leichter und besser vereinbar und es gäbe weniger Konflikte in Beziehungen.

Blickt man sich bei jungen Elternpaaren um, bekommt man das Gefühl, dass sich in puncto Rollenaufteilung schon sehr viel getan an. Täuscht dieser Eindruck? Ich glaube, das ist oft ein Phänomen der eigenen Blase. Es gibt ein großes Stadt-Land-Gefälle. Der Wille, in Elternzeit zu gehen, ist bei vielen Vätern sicherlich da. Ich glaube auch, dass ein Modell wie in Schweden, wo die Elternzeit aufgeteilt wird, viele Vorteile bringen würde. Aber der wirtschaftliche Motor dahinter hat kein Interesse daran, so etwas fair aufzuteilen. Bis jetzt hat es ja ganz gut so funktioniert. Zwar zulasten der Mütter, aber die waren dann immer zu erschöpft, um zu rebellieren. Auf Instagram wurde Mutterschaft zum chicen Lifestyleinhalt stilisiert. Sie sind selbst Mamabloggerin. Wie groß ist der Druck, der von Social Media ausgeht? Für junge Mütter oder Schwangere vermutlich groß. Ich habe vor neun Jahren aus diesem Grund meinen Blog gestartet, weil ich das Gefühl hatte, es ist alles so einheitlich, happy peppy, pastellfarben. Aber die Realität ist nicht nur pastellfarben. Inzwischen gibt es zum Glück mehr Vielfalt und wir können uns aussuchen, wem wir auf Instagram folgen. Mutterschaft ist und bleibt aber ein Lifestylethema, weil Kinder ein Teil des Lebens sind. Deshalb finde ich es gut, wenn Influencerinnen sagen, es ist nicht alles nur einfach und pastellig. Denn das ist nun mal das Leben.

Mythen, Liebe, Muttertag Standardwerk

In ihrem 1980 erschienenen Buch „L’Amour en plus“ (deutsch: „Mutterliebe“) brach die französische Philosophin Élisabeth Badinter mit der Vorstellung eines angeborenen Mutterinstinkts. Mutterliebe sei kein Bestandteil der weiblichen Natur, sondern ein menschliches Gefühl, das in unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden sein kann oder eben nicht Muttertag

Für 51 Prozent der Österreicher hat der inoffizielle Feiertag laut einer aktuellen Umfrage von Marketagent einen hohen Stellenwert. Der Vatertag ist demnach nur für knapp ein Drittel der Befragten von großer Bedeutung Buchtipp

Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner: „Mythos Mutterinstinkt. Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Mutterschaft neu denken lässt“ Kösel Verlag. 240 Seiten. 19 Euro