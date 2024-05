Haushaltsgeräte

Wenn man Mutter mit irgendwelchen halbwegs nützlichen oder gänzlich überflüssigen Küchen-Tools überraschen will, spricht daraus eine überkommene Weltsicht und auch wenig Taktgefühl, denn es scheint, als wollte man ihr damit signalisiert: Am besten probierst du's gleich aus - also ab in die Küche und koch etwas für uns.