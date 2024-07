Späte Schwangerschaft: Nachfrage nach Eizellspenden steigt kontinuierlich

Seit 2015 ist es in Österreich möglich, einen Kinderwunsch unter bestimmten Voraussetzungen mit Hilfe einer Eizellspende zu realisieren. Das Interesse nahm seither kontinuierlich zu. Der Reproduktionsmediziner Leonhard Loimer berichetet von mittlerweile sieben bis zehn Anfragen pro Woche in seinem Kinderwunsch Institut (KIWI) in Linz. "2015 waren es lediglich zirka zwei pro Woche."

Mittlerweile übersteige die Nachfrage an gespendeten Eizellen allerdings das Angebot. 60 Patientinnen hat Loimer derzeit auf seiner Warteliste.

Rahmenbedingungen sind strenger

In Österreich sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen strenger als in anderen Ländern wie etwa Tschechien oder Spanien. Hierzulande dürfen Spenderinnen maximal 30 Jahre alt sein und Empfängerinnen maximal 45 Jahre.

Loimer fordert eine Anpassung des Reproduktionsmedizingesetzes an die veränderten Lebensbedingungen von Paaren mit Kinderwunsch. "Es wäre wünschenswert, vor allem das Alter für Spenderinnen auf 32 Jahre und jenes der Empfängerinnen auf 49 Jahre zu erhöhen." Das würde auch verhindern, dass Paare mit Kinderwunsch ins Ausland gehen. Zudem fehle ein landesweites Register und Information für potenzielle Spenderdinnen. Seit 2020 konnte man im KIWI rund 70 Frauen für eine Eizellspende gewinnen.