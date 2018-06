Humor bei Alzheimer: „Der Clown gibt Kontrolle zurück“

Schamberger: Wenn du jemandem ermöglichst, wieder zu geben, nicht nur zu nehmen, wird er wieder Mensch. Ein Beispiel: Der Clown legt etwas Blaues und etwas Rotes hin, und fragt: blau oder rot? Dann wartet er oft lang. Der Demenzkranke weiß es nicht, der Clown ist aber entspannt mit dem Nicht-Wissen. Der Patient entspannt mit ihm. Auch wenn keine Antwort kommt, irgendwann schaut der Patient auf eines der beiden. Dann sagt der Clown: „Ah, ist es also das Rote.“ Dann kommt ein Lächeln. „Gut, das Rote, nehmen wir das Rote.“ Beide wissen nicht, was damit zu tun ist, das ist in dem Moment auch egal. Aber der Demenzkranke hat gewählt, er will also das Rote. Da blühten viele auf, weil sie das Gefühl haben, endlich wieder etwas zu wissen. Diese Reaktion erleben wir oft: Dieser Clown will, dass ich mitmache, er sieht mir beim Tun zu – obwohl ich Demenz habe. Das war unser Durchbruch, das setzt viel Positives, Liebe und Verbindung frei.

Warum funktioniert der Zugang bei Demenz? Diese Aufforderung zum Geben ist doch ungewöhnlich bei alten Patienten.

Schamberger: Wir fragen viel zu oft: Warum? Clowns sind spezialisiert zu fragen: Warum nicht? Wir wissen, dass bei Menschen mit Demenz am längsten Kreativität, Rhythmus und Humor erhalten bleiben. Gute Clowns haben ein gutes Rhythmusgefühl, sie tun eines nach dem anderen, halten sich an die erste Idee und bleiben dabei. Wenn es nicht funktioniert, wiederholen sie es. Das tun auch Demenzpatienten, weil sie sich dadurch erinnern. So erreichen Clowns Menschen, die verwundet oder verwundbar sind. Sie sind es in ihrer Rolle selber auch.