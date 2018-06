Alzheimer kindgerecht erklärt: "Warum ist die Oma so seltsam?"

Ein Teil des Workshops widmet sich daher dem Thema „Wie es ist, alt zu sein“. An verschiedenen Stationen werden alterstypische Probleme nachgestellt. In einer Ecke der Klasse schlüpfen die Kinder in Handschuhe, die mit Watte befüllt sind, sodass das Gefühl in den Fingern fehlt. Trotzdem sollen Münzen aufgehoben oder Briefmarken in die Hand genommen werden. Das Gekreische ist groß: „Das fühlt sich komisch an, das geht nicht“, ruft Pia.