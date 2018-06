Ein Tag an der Demenzambulanz: „Ich hab’s im Kopf, Frau Doktor“

Ein Beispiel für so eine schwierige Situation sind Patient Hans und seine Lebensgefährtin Hermine (Namen von der Red. geändert). Beide wirken bedrückt. Herr Hans, 80, kann kaum gehen, wurde mehrfach an der Hüfte operiert und sagt: „Außerdem hab ich’s im Kopf.“ Hermine, 76, nickt – man merkt: Sie weiß nicht mehr weiter – beide wissen nicht mehr weiter. „Die Stimmung ist am Hund, am liebsten wäre mir einschlafen und morgen nicht mehr aufwachen“, sagt Hans. Stögmann fragt ihn, was er am Vortag gegessen hat, er kann sich an nichts erinnern. Schließlich erklärt sie die Befunde – an Alzheimerdemenz leidet er nicht. Besonders wichtig ist ihr in diesem Fall aber die soziale Situation, die Abwärtsspirale des Paars ist offensichtlich.

„Wo hätten Sie denn gerne Unterstützung, was können wir tun?“ Sie schlägt eine Tagesbetreuung für Hans vor, damit Hermine etwas für sich tun kann. Die sagt: „Ich trau mich kaum mehr aus dem Haus, weil ich Angst habe, es passiert was.“ Hans sträubt sich gegen einen Aufenthalt in einer Tagesstätte – sie lehnt eine Hilfe, die zu ihnen nach Hause kommt, ab. Misstrauen. Eine Patt-Situation. „Haben Sie viele Konflikte zu Hause?“, fragt Stögmann. „Ja schon. Wenn das Wetter schön ist, setzt er sich auf den Balkon, dann geht’s halbwegs.“ Für die Beiden wäre Hilfe außerordentlich wichtig. „Nichts machen ist schlecht, so negativ muss das alles nicht sein“, redet die Expertin auf das Paar ein und gibt Tipps – für Tagesstätten, Selbsthilfegruppen, Pflegegelderhöhung. Ob sie etwas annehmen, ist offen. „Zwingen kann ich ja niemanden. Wir betreiben hier auch Sozialmedizin – aber das sind die Momente, die mich deprimieren.“