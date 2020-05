Stresshormon: Risiko für Demenz

Je höher der Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut, desto höher das Demenzrisiko: Das ist das jüngste Ergebnis der VITA-Studie des Ludwig Boltzmann Institutes für Altersforschung. Dabei handelt es sich um eine der weltgrößten Untersuchungen zur Früherkennung von Alzheimer sowie zur Erforschung von Risikofaktoren. „Die Cortisolspiegel lagen zwar alle im Normalbereich“, sagt Studienleiter Univ.-Prof. Peter Fischer, Vorstand der Psychiatrie im Donauspital SMZ Ost in Wien. „Trotzdem hatten die Studienteilnehmer mit den höchsten Werten ein rund doppelt so hohes Demenzrisiko wie jene mit den niedrigsten.“

606 Bewohner des 21. und 22. Bezirks nahmen an der Studie teil. Zu Beginn im Jahr 2000 waren sie 75 Jahre alt. Drei Mal wurden sie im Abstand von je zweieinhalb Jahre nachuntersucht – psychologische Tests wurden ebenso gemacht wie Blutbefunde und Magnetresonanztomografie-Untersuchungen des Gehirns. Von den im Jahr 2000 gesunden Teilnehmern erkrankten in den darauffolgenden acht Jahren rund 25 Prozent an Demenz. Einige Ergebnisse: