Leben mit Alzheimer: Papa im Arm

Somit blieb dem Sohn nur mehr die Notlüge: Er lockerte die Zündkerzen des Wagens in der Garage. Und verständigte danach die Kfz-Werkstatt. Mit der Bitte, den eigenen Vater möglichst lange zu vertrösten. „Ich habe mich damals richtig schlecht gefühlt, so, als würde ich den eigenen Vater hintergehen. Aber das war für mich die einzige Möglichkeit, um ihn vor sich selbst zu schützen.“ Tagelang bombardierte sein erzürnter Vater dann den Meister in der Werkstatt, um am Ende sein altes Fahrrad aus der Garage zu holen. Oh, Mann! Doch zum Glück schob er es zum Supermarkt.

Joachim Schaffer-Suchomel hat 13 Jahre lang gewartet, bis er seine Tagebuch-Notizen zu einem Buch verarbeitet hat. Die zeitliche Distanz hat ihm geholfen, seine Erfahrungen genau auf den Punkt zu bringen. So betont er auch, dass er in jener Zeit die volle Rückendeckung seiner Frau und seiner drei Kinder hatte: „Ich musste meine beruflichen Aktivitäten auf Null zurückfahren und war für meine eigene Familie nur sehr eingeschränkt präsent. Finanziell war das ein Fiasko, emotional eine Riesenbelastung.“ Damals entstandene Verbindlichkeiten zahlt er heute noch zurück. Dass Menschen in solchen Situationen in ein Burn-out schlittern, wer kann das besser verstehen als Joachim Schaffer-Suchomel. Andererseits möchte er keinen Tag mit seinem Vater im Arm missen: „Dass ich ihn gepflegt habe, dass er sich sicher und geborgen fühlen konnte, war sehr heilend für ihn.“ Plötzlich sind dem kranken Mann wieder die Haare gewachsen. „Nur das Reden war am Ende leider nicht mehr möglich.“

Noch etwas ist dem gelernten Pädagogen wichtig: „Ich will aus meinen Erfahrungen kein Postulat machen. Für mich war es ein Glück, dass ich meinen Vater bis zu seinem Tod begleiten konnte. Es gibt aber auch Konstellationen, wo das nicht möglich ist. Deshalb muss niemand ein schlechtes Gewissen haben. Denn das hilft auch niemandem. Es gibt nur keine Entschuldigung, die vor einer wertschätzenden Haltung entbindet.“