Homöopathie wirkt bei Nutztieren

Die Skepsis ist noch immer groß – dennoch wird in den entsprechenden Bio-Verordnungen der Europäischen Kommission empfohlen, nach Möglichkeit Homöopathie gegenüber konventioneller Medizin zu bevorzugen. In einem aktuellen Review wurden nun wissenschaftliche Studien und Metaanalysen überprüft – dabei zeigte sich, dass homöopathisch behandelte Ferkel deutlich seltener an Durchfall erkrankten, zudem verlief die Erkrankung milder und dauerte kürzer.

Dennoch reichen die Ergebnisse nicht, um Homöopathie als Alternative zu Antibiotika zu empfehlen. Allerdings appellieren die Forscher angesichts der steigenden Antibiotika-Resistenzen, weitere Studien durchzuführen, um Einsatzmöglichkeiten der Homöopathie näher zu erforschen.

Die Österreichische Gesellschaft für Veterinärmedizinische Homöopathie (ÖGVH) und die International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) haben den Review von Döhring und Sundrum, erschienen im Dezember 2016 im Veterinary Record in einer Aussendung kommentiert.