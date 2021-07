Sogar die Queen verwendet Globuli

Wie William und Kate zu Homöopathie stehen, ist zwar nicht bekannt. Aber: "Die königliche Familie hat ein langjähriges Interesse in Homöopathie", bestätigte Peter Fisher, einer der Leibärzte von Queen Elizabeth, beim ersten Europäischen Homöopathie-Kongress, der derzeit in Wien stattfindet. Dort geht es um die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen. Und darum, wie die bei vielen Patienten beliebte, aber auch kritisch abgelehnte Behandlungsform sinnvoll und als Ergänzung in die Schulmedizin integriert werden kann.

Die britische Königsfamilie ist schon seit Queen Victorias Zeiten mit Homöopathie vertraut. In den 1840er-Jahren machte Ehemann Prinz Albert sie auf die Methoden des deutschen Arztes Samuel Hahnemann (1755– 1843) aufmerksam. Dieser verordnete Kranken verschüttelte (potenzierte) Substanzen aus dem Tier-, Pflanzen- und Mineralienreich, die bei Gesunden ähnliche Symptome hervorriefen.