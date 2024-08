Zuckerbrot und Peitsche: Braucht Österreich eine Besteuerung auf Süßes?

Herr und Frau Österreicher konsumieren pro Kopf im Schnitt rund 30 Kilogramm Zucker pro Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie Experten als Obergrenze empfehlen. „Das Suchtpotenzial bei Süßem ist besonders hoch“, erklärt Herbert Tilg, Gastroenterologe und Direktor der Universitäts-Klinik für Innere Medizin in Innsbruck, unseren Hang zum Süßen. Das Problem dabei: Die Hauptenergiequelle des Gehirns ist Glucose, also Zucker. Andererseits: Den Zucker, den unser Gehirn benötigt, um funktionieren zu können, kann unser Körper – vereinfacht gesagt – aus vielen Nahrungsmitteln selbst produzieren, zum Beispiel aus Brot, Kartoffeln oder Getreide. Herkömmlicher Haushaltszucker (die Medizin spricht von Saccharose) enthält weder Vitamine noch Mineralstoffe – dafür aber jede Menge Kalorien.

Chronische Erkrankungen als Folge Kalorien sind das eine, aber schadet der zugesetzte Zucker deshalb auch gleich der Gesundheit? Ja, sagt Medizin-Professor Tilg: „Zu viel Zucker über eine zu lange Zeit macht uns krank.“ Erst vor Kurzem ist er gemeinsam mit einem Kollegen dem Thema „Zusammenhang von westlicher Ernährung und chronischen Erkrankungen“ in einer wissenschaftlichen Studie nachgegangen. „Wir wissen, dass Zucker- und Kohlenhydrate-Konsum direkt mit dem Auftreten von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Schlaganfällen oder Diabetes Typ 2 korreliert.“ Außerdem schwächt zu viel Zucker das Immunsystem: „Dann kommt es zu chronischen Entzündungen“, warnt Tilg. In Österreich sind laut Österreichischer Diabetikervereinigung (ÖDV) derzeit zwischen 500.000 und 800.000 Menschen von Diabetes-Typ-2 betroffen, mehr als jeder Zehnte. Besonders bedenklich ist dabei die steigende Zahl von Diabetes-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Braucht Österreich eine Zuckersteuer? In Großbritannien, Frankreich und Portugal, aber beispielsweise auch in Chile und Mexiko gibt es deshalb bereits eine sogenannte Zuckersteuer. In der Theorie ist die Idee simpel: Da die Produzenten die Abgabe zahlen müssen, erhöhen sie die Preise ihrer Produkte. Das macht zuckerhaltige Getränke teurer als zuckerfreie, also greifen Konsumenten eher zu den zuckerfreien Alternativen. Die Profite der zuckerhaltigen Getränke sinken, also entscheiden sich die Hersteller dazu, diese weniger oder gar nicht mehr anzubieten. Klappt das in der Realität auch so? Nina Eichberger vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) sagt: „Nach der Auswertung von über 300 internationalen Studien zeigt sich, dass höhere Preise die Nachfrage nach ungesunden Lebensmitteln vorrangig bei einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen reduzieren können.“ Auch Mediziner Tilg pflichtet bei: „2035 werden 50 Prozent der Weltbevölkerung übergewichtig sein. Worauf wollen wir noch warten? Die Lösung kann nur über eine gesellschaftliche Maßnahme kommen. Der Staat muss etwas ändern.“

Reaktionen der Politik Was sagt „der Staat“ dazu? Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu auf KURIER-Anfrage: „Wir stehen der Einführung offen gegenüber, die Zuständigkeit dafür liegt allerdings beim Finanzministerium. Wichtig wären begleitende Maßnahmen, um die Verwendung von Süßungsmitteln als Ersatz möglichst hintanzuhalten. Eine bessere Kennzeichnung von ungesunden Lebensmitteln könnte ebenso einen Beitrag leisten.“ Im Finanzministerium sieht man im Steuersystem allerdings keine „präferierende Maßnahme für die Unterstützung eines gesunden Ernährungsverhaltens“, viel eher würde man auf „Aufklärung und Bewusstseinsbildung, vor allem bei Jugendlichen“ setzen, heißt es aus dem Ministerium.

Notwendige Aufklärung Bisher ist die Aufklärung aber eher dürftig, beklagt Nina Eichberger vom VKI: „Über den hohen Gehalt an verstecktem Zucker etwa in Fertiggerichten, Soßen wie Ketchup und vermeintlich gesunden Getränken sind sich viele Konsumenten nicht im Klaren. Hier gibt es ein irrsinniges Einsparungspotenzial.“ „Light“ und „Zero“ – eine heimtückische Lösung Immer mehr Hersteller bieten neben den zuckerhaltigen Getränken alternativ ein großes Sortiment an „light“- und „zero“-Produkten an. Für Mediziner Tilg eine gefährliche Lösung: „Diese Produkte haben etwas Verführerisches, weil sie das Süß-Bedürfnis befriedigen, tatsächlich tricksen sie das Immunsystem und das Mikrobiom aber aus.“ Das am häufigsten verwendete Süßungsmittel in Light-Produkten ist Saccharin, und das erhöht absurderweise den Zuckerspiegel, wie israelische Forscher nachweisen konnten.