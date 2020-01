Zuckerkonsum: So stark unterschätzen ihn die meisten Österreicher

Spar-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel: „Wir alleine haben seit Anfang 2017 bereits 1.000 Tonnen Zucker in unseren Eigenmarken reduziert. Bis Ende 2021 wollen wir weitere 1.000 Tonnen einsparen.“ In einem 100-Gramm-Fruchtjoghurt habe man den Zuckergehalt von etwa 15 g vor einigen Jahren auf unter 12 g reduziert.

Während in Österreich alle Initiativen auf Freiwilligkeit beruhen, gibt es etwa in Großbritannien seit knapp zwei Jahren eine Zuckersteuer. Laut einer Studie der Uni Oxford sank dadurch der Gehalt von Zucker in Erfrischungsgetränken um ein Drittel, berichtete Der Spiegel. Drexel sieht eine solche Steuer kritisch: „Viele Lebensmittelproduzenten in Großbritannien haben den Zucker reduziert und einfach durch künstliche Süßstoffe ersetzt. Das ist der verkehrte Ansatz und macht keiner unserer Partner in Österreich.“

Gesamtsüße senken

Ähnlich der Salzburger Internist Fritz Hoppichler, Präsident der Adipositas-Gesellschaft: "Man bleibt dadurch auf den süßen Geschmack konditioniert und holt sich die Kalorien dann von woanders. Wichtig ist, die Gesamtsüße zu reduzieren."„Bei Softdrinks wäre es am besten, auf Wasser auszuweichen – und das vom Kindergarten an“, sagt die Diabetologin Susanne Kaser von der MedUni Innsbruck, Präsidentin der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft: „Ist man einmal an diesen süßen Geschmack gewöhnt, ist es schwierig, sich diesen abzugewöhnen.“