So viel Zucker ist in den heimischen Getränken

Primarius Alexander Klaus ist mit den Folgen von massivem Übergewicht täglich konfrontiert – als Vorstand der chirurgischen Abteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien. Ein Schwerpunkt: Adipositas-Chirurgie, etwa ein Magen-Bypass, der den Großteil des Magens umgeht und so raschere Sättigung – und damit eine Gewichtsabnahme – ermöglicht. „Wir haben Patienten mit einem Body-Mass-Index von 50.“ Adipositas beginnt bei einem BMI von 30. „Bei einer Größe von 1,70 Meter bedeutet das ein Gewicht von ca. 145 Kilogramm. Wir sehen heute erst die Spitze des Eisbergs.“

Aus seiner Erfahrung sagt der Chirurg: „Eine Steuer auf Zucker könnte eine zusätzliche Hilfe für krankhaft übergewichtige Menschen sein und sie unterstützen, zu gesunden – und in der Relation dann auch günstigeren – Lebensmitteln zu greifen.“ Nur sehr zuckerhältige Lebensmittel zu verteuern, sei aber zu wenig: „Wir brauchen mehr Präventionsmaßnahmen: Die müssen im Kindergarten beginnen.“

Studien zeigen positive Ergebnisse

Fünf Studien, die jetzt in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurden, kommen zu dem Schluss: Zusätzliche Steuern auf Softdrinks, Alkohol und Tabak könnten ein wirksames Mittel gegen die Zunahme chronischer Krankheiten wie Diabetes oder Herzerkrankungen sein. Heute, Freitag, tritt in Großbritannien die Zuckersteuer in Kraft – ab fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter ist eine Abgabe fällig, ab acht Gramm steigt sie nochmals.

Das vorsorgemedizinische Institut Sipcan erhebt seit 2010 jährlich den Zuckergehalt von rund 700 Getränken in Österreich. „Seit damals ist der durchschnittliche Zuckergehalt um 13, 5 Prozent gesunken. Das entspricht einem Gramm pro 100 Milliliter“, sagt Sipcan-Ernährungswissenschafter Manuel Schätzer. „Durch unsere Liste gibt es auch einen Druck auf die Industrie.“ Zumal Getränke, die den Sipcan-„Grenzwert“ für Zucker überschreiten, in Schulen nicht verkauft werden. Eine Zuckerreduktion könne nur schrittweise gelingen, „damit der Konsument eine Chance hat, sich daran zu gewöhnen“. Keine Lösung seien Süßstoffe als Ersatz: „Damit bleibt der Konsument an die Süße gewöhnt.“