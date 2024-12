"Vielleicht geh' ich einfach zu Freunden", sagt Clara. Die gebürtige Burgenländerin und gelernte Floristin lebt ihn Wien. Das bevorstehende Weihnachtsfest mit ihrer Familie zu verbringen, ist dieses Jahr eine logistische Herausforderung: Ihre Mutter reist über die Feiertage zu Verwandten nach Südamerika. "Papa feiert bei der Familie in Kärnten, da kann ich wegen meiner kranken Katze heuer nicht mit", erzählt die 31-Jährige. Und Claras Großeltern entspannen am Heiligen Abend in der Therme.