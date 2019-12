Friede, Freude, Weihnachtsfrust: Tipps für entspannte Feiertage

Runterkommen

Was viele unterschätzen: Weihnachten fällt auch mit dem Jahreswechsel zusammen. Sowohl im Job als auch privat versucht man, noch möglichst viel zu erledigen und zu klären. "Daher kommt der zusätzliche Impuls, zu Weihnachten alles richtig machen zu wollen", sagt Preiser. Pünktlich am Heiligen Abend auf Knopfdruck in besinnliche Stimmung zu kommen, sei für viele entsprechend schwierig umzusetzen. "Dazu kommt, dass der Gestaltungsrahmen oft eng gesteckt ist und auch verschiedene, generationsbedingt unterschiedliche Traditionen und Vorstellungen aufeinandertreffen", erklärt Daniela Gasser-Pranter von der Familienberatung der Wiener Kinderfreunde. Die latente Spannung, das hohe Stressniveau und emotionale Unsicherheit führen schließlich dazu, dass sich heftige Wortgefechte an Kleinigkeiten entzünden.

Doch dem Gezanke kann vorgebeugt werden. "Man kann lernen, sich zu entspannen. Dafür bietet sich der Advent mit seinen Ritualen auch an", sagt Preiser. Wem das Anzünden von Kerzen am Adventkranz, das Schmökern in Weihnachtsgeschichten, Keksebacken oder das Singen von Weihnachtsliedern nicht zusagt, der kann klassische Entspannungstechniken anwenden. "Dann geht man garantiert gelassener und gestärkter in die Feiertage", sagt Preiser.

Um die Hektik zu drosseln, schadet eine Prise Realismus nicht: Müssen es wirklich sieben verschiedene Kekssorten sein? Muss der Baumschmuck jedes Jahr eine andere Farbe haben? "Zu überlegen, wie man die Ansprüche an sich selbst runterschrauben kann, ist hilfreich", sagt Gasser-Pranter.