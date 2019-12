Krisenzeit Weihnachten: Wie man den Familienkrach verhindert

Nächstes Jahr

Die allermeisten lieben ja Weihnachten, weil es ein schönes Fest ist und es meist auch mit vielen positiven Erinnerungen verbunden ist. Trotzdem gibt es auch Menschen, die es am liebsten, aus Angst vor Unstimmigkeiten und Konflikten, auslassen würden. „Das wäre schade um die schöne Gelegenheit, gemeinsam zu feiern“, sagt Göttersdorfer und verweist darauf, dass ja nichts in Stein gemeißelt ist und man immer die Möglichkeit zur Veränderung hat.

„Nur darauf zu hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird, ist zu wenig, man muss es klar ansprechen“, so ihr Rat. So eignet sich die Zeit nach Weihnachten gut zum Rekapitulieren und dafür, Verbesserungsvorschläge zu machen. Dabei sollte man auf die eigene innere Stimme hören, was man anmerken darf und kann und was nicht und sich bewusst sein, dass familiäre Veränderungen besser in kleinen Schritten geschehen.

„Der größte Fehler ist, nichts zu sagen und es weiter nur zu erdulden“, so Göttersdorfer. Denn das Gute an Jesus’ Geburtstag ist ja, dass er alle Jahre wieder gefeiert wird – und man so immer die Chance bekommt, es beim nächsten Mal besser zu machen.