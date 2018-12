Expertin erklärt, worauf es beim Streiten wirklich ankommt

Was hat die Fähigkeit, Nein zu sagen, eigentlich mit der Streitkultur zu tun?

Das Nein ist die intellektuelle Wurzel der Urteilskraft. Mit diesem Nein ist gemeint, dass zu den Streit-Themen eine gewisse Distanz aufgebaut wird, um sie besser zu erkennen und zu verstehen. Etwas zu beurteilen erfordert, dass ich es aus der Distanz betrachte.

Eine der zentralen Regeln sind Ich-Botschaften - Was macht sie so wichtig?

Es geht darum, von den eigenen Bedürfnissen, Interessen, Wünschen zu sprechen, ohne irgendeine Garantie, dass diese tatsächlich erfüllt werden. Aber sie zu benennen ist wichtig. Denn meistens wissen die Menschen hauptsächlich, was der oder die andere anders machen soll oder muss. Das wird dann als Vorwurf und Schuldzuweisung ausgesprochen. Und wirkt direkt als Brandverstärker – hinein in die Eskalation. Es ist erstaunlich, wie schwierig die Benennung eigener Bedürfnisse ist. Und wie viel leichter es uns fällt, dem anderen zu sagen, was er zu tun hätte.

Aktives Zuhören ist genauso wichtig.

Ja, wirklich zuhören, was der andere sagt, ohne zu unterbrechen und ohne an die eigene Antwort zu denken. Aktives Zuhören bedeutet auch, über die Worte hinaus den ganzen Menschen wahrzunehmen. Dadurch wird dann erst wirklich klar, worum es ihr oder ihm geht. Und um sicher zu sein, was man verstanden hat, soll zusammenfassend nachgefragt werden, was man meint, gehört zu haben. Erst wenn das bestätigt wird, soll die eigene Antwort ausgesprochen werden. Es ist erstaunlich, wie schwer das Zuhören ist!