Familienstreit und Stress: Weihnachten ist nicht nur besinnlich

Weihnachten mag strahlende Lichter und festliche Dekorationen bringen, doch für einige ist es eine Zeit, die mit vielen Herausforderungen einhergeht. Oftmals sind hohe Erwartungen an dieses Fest und die Feiertage geknüpft, die nicht unbedingt alle erfüllt werden können bzw. nicht das erbringen, was so sehnlichst erhofft wurde. Dies kann zu innerfamiliären Konflikten führen und bringt zusätzlichen Stress in die Familie. Aber auch jene die wenige soziale Kontakte bzw. kaum oder gar keinen Kontakt zur Familie haben, leiden gerade in dieser Zeit des Jahres verstärkt unter Einsamkeit. Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) erinnert daran, dass diese Gefühle während der Feiertage durchaus herausfordernd sein können.

„Es ist wichtig zu verstehen, dass Weihnachten nicht für jeden ein Fest der Freude ist“, erklärt BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger. „Konflikte in Familien, der Verlust von geliebten Menschen oder die schmerzliche Einsamkeit können in dieser Zeit besonders belastend sein.“

Entscheidende Rolle psychologischer Akuthilfe

In erster Linie ist es wichtig auf sich selbst zu achten und die eigenen Erwartungen an dieses Fest nicht zu hochzustecken. Das kann den Druck und die Belastungen im Vorfeld schon etwas nehmen. Zudem sollte man sich bewusst machen, dass es okay ist, wenn Weihnachten oder auch das neue Jahr nicht das erwartete Glück bringen. Falls die Last allerdings zu schwer wiegt kann psychologische Unterstützung eine effektive Möglichkeit sein, damit umzugehen.

„Professionelle psychologische Erste-Hilfe, die rasch und unbürokratisch in Anspruch genommen werden kann, ist in diesen Tagen wichtiger denn je“, betont a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, „Betroffene müssen wissen, dass sie nicht allein sind und es Möglichkeiten gibt schnell, anonym und kostenfrei Hilfe in Anspruch zu nehmen.“

