Warum uns das Schwimmen so fasziniert

Die völlige Leichtigkeit des Seins – an kaum einem Ort gelingt das so schnell wie im Wasser: Da fällt nicht nur die Schwere eines langen Tages von einem ab, wenn es kühl den Körper umfließt und sich die Bewegungen automatisch verlangsamen. Das Abtauchen aus dem Alltag durch das Eintauchen in ein anderes Element macht auch den Geist frei. Nicht zuletzt durch die gleichförmigen Bewegungen, mit denen man beim Schwimmen seine Bahnen durch Schwimmbecken, Seen und vielleicht sogar durchs Meer zieht.