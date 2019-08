So lernen Kinder am besten das Schwimmen

Gibt es dabei einen fixen Ablauf des Trainings?

Bei uns läuft keine Stunde nach einem fixen Schema ab, da sich jedes Kind, jede Gruppe beim Lernen anders verhält und so unsere Trainer mit den einen etwas schneller zum freien Schwimmen übergehen, mit den anderen etwas länger im seichten Wasser bleiben, um sich ans Wasser zu gewöhnen. Es gibt, wie immer bei der Arbeit mit Menschen, kein Universalrezept und jeder hat seine Stärken und Schwächen, die wir durch fleißiges Üben fördern und verbessern.

Und was ist besonders wichtig dabei?

Beim Training mit Kindern ist ein spielerischer Zugang wichtig, aber ebenso wichtig ist eine gewisse Konsequenz. Wir helfen den Kindern, neue Erfahrungen zu machen, vor denen sie sich manchmal auch fürchten, Dinge zu lernen, die sie sich womöglich noch nicht zutrauen. Hier können wir den Kindern helfen, über sich hinauszuwachsen, indem wir ihnen sowohl Motivator als auch Stütze sind. Je mehr uns die Kinder vertrauen, desto einfacher ist es für sie, über ihre Grenzen zu gehen. Daher ist die persönliche Beziehung zum Lehrer, wie überall, auch von sehr großer Bedeutung.

Was ist wichtig, damit aus einem nicht-schwimmenden Kind ein routinierter erwachsener Schwimmer wird?

Üben, üben, üben. Ein absolvierter Schwimmkurs ist noch keine Garantie, für alle Situationen gerüstet zu sein. Je mehr ich kann, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Nicht jeder wird zum nächsten Michael Phelps, aber jeder kann die Technik erlernen. Und mit einer soliden Schwimmausbildung über mehrere Jahre und regelmäßigem Üben der Fertigkeiten in Bad, See oder Meer hat man einen Sport, den man bis an sein Lebensende ausüben kann.

Warum haben manche überhaupt Angst vor dem Wasser und wie kann man diese am besten loswerden?

Genau so wie Wasser uns von klein auf fasziniert, birgt es doch auch einige Gefahren und ängstigt uns. Meist ist es die Sorge vor dem Unbekannten bei den Kindern sowie die Furcht vorm Kontrollverlust bei den ungeübten Erwachsenen, die die größten Ängste auslösen. Natürlich ist es aber gerade bei den Kindern oft auch die Angst der Eltern, die sich auf die Kinder überträgt. Je natürlicher der Umgang der Eltern mit dem Wasser, je ungezwungener Mama und Papa mit dem Wasser schon beim Baden in der heimischen Wanne umgehen, desto entspannter wird auch das Kind. Das beste Mittel gegen die Angst ist, sich ihr immer wieder zu stellen und mit jeder neuen Fertigkeit, die man erlernt, tritt sie weiter in den Hintergrund und die Freude an der Bewegung und an diesem einzigartigen Element überwiegt.