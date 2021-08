Warum man viel mehr über die Wechseljahre reden sollte

Was sich in den vergangenen Jahren geändert hat, ist der Umgang damit, bemerkt Cornely-Peeters (Ellen Cornely-Peeters: Ach, Meno! Eine Wechseljahre-Beraterin macht Mut, Verlag KiWi, 14,90 Euro. „Ich merke, dass sich Frauen mehr trauen und sagen: Ich muss mich nicht verstecken.“ Die Krankenschwester aus dem Raum Köln kam selbst schon mit 38 Jahren in den Wechsel und fühlte sich damals ziemlich alleine gelassen. Sie ließ sich vor 13 Jahren zur Wechseljahre-Beraterin (eine Weiterbildung im Gesundheitsbereich in Deutschland, Anm.) ausbilden und berät seither Frauen, „damit sie gut in die neue Lebensphase kommen und einen neuen Blick auf ihren Körper und das eigene Leben bekommen“.