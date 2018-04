Warum der Shiitake so gesund ist

In Japan und China ist der Shiitake seit Jahrhunderten bekannt, auch weil er dort wild wächst und aufgrund seiner Inhaltsstoffe in der Traditionellen Chinesischen Medizin geschätzt wird. Er soll etwa bei Entzündungen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen und Magenleiden helfen. Schon geringe Mengen sollen gegen hohen Blutdruck helfen und einen hohen Cholesterinspiegel senken. Auch in Europa ist der Shiitake-Pilz wegen seines Geschmacks mittlerweile sehr beliebt.

Shiitake-Pilze haben einen guten Eiweißgehalt, gleichzeitig aber sehr wenig Kalorien und kein Fett. 100 Gramm Shiitake enthalten rund 2,2 Gramm Eiweiß und können damit speziell bei veganer Ernährung eine gute Eiweißquelle sein. 100 Gramm decken außerdem 40 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin B5, das für Hormone, Nerven und Energiestoffwechsel wichtig ist. Auch Vitamin C und Vitamin B12 sind enthalten. Der Shiitake unterstützt eine schöne Haut und stärkt das Haar. Auch das enthaltene Kupfer – 100 Gramm enthalten 30 Prozent des Tagesbedarfs – fördert kräftiges und glänzendes Haar. Das bei vielen zu gering vorhandene Vitamin D kann nicht nur durch die Sonne, sondern auch durch Shiitake-Pilze aufgenommen werden: 100 Gramm Pilze decken bereits 40 Prozent des Tagesbedarfs. Für Vitamin D konnten zahlreiche positive Einflüsse auf das Immunsystem nachgewiesen werden.