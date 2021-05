Andreas Bergthaler: Natürlich ist es vorrangig eine ethische Frage. In Europa diskutieren wir schon, wie wir im Herbst mit einer Auffrischungsimpfung unseren Schutz erhöhen können, während in vielen anderen Teilen der Welt die Menschen von einer raschen Erstimpfung noch nicht einmal träumen können. Aber es ist auch in unserem eigenen Interesse, global rasch zu impfen und die Infektionszahl so rasch wie möglich zu senken. Je niedriger sie weltweit ist, umso höher ist die Chance, dass die Impfstoffe auch in Zukunft gut wirken.

Weil weniger Infektionen auch das Risiko von neuen Varianten reduzieren?

Ein niedriges Infektionsgeschehen bietet dem Virus seltener die Gelegenheit, sich deutlich weiterzuentwickeln. Bei der Vervielfältigung des Virus-Erbmaterials, der RNA, können zufällige Fehler auftreten. Dabei gibt es zwei Aspekte: Auf der einen Seite die kontinuierliche Evolution des Virus, die wir von Anfang an mit ein bis zwei Mutationen pro Monat beobachten; auf der anderen die Varianten, bei denen es gleichzeitig zu deutlich mehr Mutationen kommt. Umso weniger Infizierte es gibt, umso geringer ist diese Gefahr.