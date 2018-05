Vorsorgemedizin: Was sie wirklich kann und bringt

„Damit Zucker keinen bitteren Nachgeschmack hat: Ganz Wien sorgt vor: Ich bin dabei!“ Eine Kampagne der Wiener Ärztekammer, die auf die verschiedenen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen hinweist, zeichnet sich derzeit durch prägnante Sprüche aus. Diese Untersuchungen hätten – gemeinsam mit frühen Therapien und Lebensstiländerungen – ein großes Potenzial, die Gesundheit der Bevölkerung und so auch des Einzelnen „enorm positiv zu beeinflussen“, sagt der Wiener Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres.

Auch beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger ist man überzeugt: Die allgemeine Vorsorgeuntersuchung habe einen wesentlichen Anteil an der in den vergangenen Jahrzehnten gestiegenen Lebenserwartung. Doch ist das wirklich so? Darüber ist jetzt in Deutschland eine Debatte ausgebrochen. Auslöser ist das Buch „Unsinn Vorsorgemedizin: Wem sie nützt, wann sie schadet“ (Rowohlt Verlag) der deutsch-österreichischen Expertin Ingrid Mühlhauser, Fachärztin für Innere Medizin und Inhaberin des Lehrstuhls für Gesundheitswissenschaften an der Uni Hamburg.