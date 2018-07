Verbessern Antioxidantien die Spermienqualität?

Die Spermienqualität nimmt seit Jahren ab, wie zahlreiche Studien belegen. In Österreich liegt laut Bericht des IVF-Fonds (In-vitro-Fertilisations-Fonds, Anm.) bereits bei jedem zweiten Paar, das künstliche Befruchtung versucht, die Ursache der Unfruchtbarkeit beim Mann (mehr dazu). Auf der Suche nach Hilfsmitteln, die die Spermienqualität verbessern, stößt man schnell auf Antioxidantien. Denn: Einer der Hauptgründe für die sinkende Samenqualität sind vermutlich freie Radikale. Sie können Spermien angreifen, ihre Beweglichkeit einschränken und sie schädigen.

Sperma enthält beispielsweise Vitamin C, um sich vor freien Radikalen zu schützen. Doch diese spermaeigene Abwehr ist vermutlich aufgrund zahlreicher Umwelteinflüsse überfordert. Reicht es also etwa Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E, Selen oder Zink einzunehmen, um die Spermienqualität zu verbessern? Zahlreiche kleinere Studien belegen derartige Effekte. Eine aktuelle amerikanische Studie mit 174 Paaren konnte allerdings keinen Unterschied hinsichtlich Spermienkonzentration, Beweglichkeit und Gestaltung der Spermien feststellen. Auch die DNA der Spermien war nicht weniger geschädigt als bei jenen Männern, die keine Antioxidantien in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nahmen.

Tägliche Tablette

Die Studie wurde in acht amerikanischen Fertilitätszentren von Forschern der University of North Carolina durchgeführt. Alle teilnehmenden Männer wiesen eine schlechte Spermienqualität auf. Diese wurde zu Beginn der Studie sowie drei Monate später erneut gemessen. In diesem Zeitraum erhielt ein Teil der Männer, eine tägliche Dosis Antioxidantien in Tablettenform, nämlich die Vitamine C, D3 und E, Folsäure, Zink, Selen und L-Carnitin. Die Kontrollgruppe erhielt ein Placebo.