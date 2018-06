Wie sich Spermien tatsächlich fortbewegen

Es sind Millionen von Spermien, die bei der Ejakulation in den weiblichen Genitaltrakt gelangen. Aber letztlich macht nur eines das Rennen und befruchtet die Eizelle. Bisher lautete die Annahme, dass es durch bohrende und rotierende Bewegungen um die eigene Achse dorthin gekommen ist. Doch deutsche Wissenschafter kamen jetzt zu einer etwas anderen Erkenntnis: Forscher der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen konnten nun erstmals mit einer neuartigen 3D-Mikroskopie (Digital Holographische-Mikroskopie) die Bewegung von frei schwimmenden Spermienköpfen und Spermienschwänzen aufzeichnen.

Die überraschende Erkenntnis: Die Spermien vollführen anders als vermutet keine vollen Drehungen um die eigene Achse. "Es ist vielmehr so, dass die Köpfe der Spermien in einer wechselnden Bewegung hin und her schlagen. Sie werfen sich jeweils von einer Wangenseite auf die andere und bewegen sich dadurch vorwärts", wird Prof. Gunther Wennemuth, Direktor des Instituts für Anatomie an der Medizinischen Fakultät, in einer Aussendung der Universität zitiert.

Wie diese Bewegungen in dem neuen 3D-Mikroskopieverfahren aussehen, sehen Sie hier: