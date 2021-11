US-Hirsche mit Corona infiziert: Infektionsrisiko durch Wildtiere?

Was nachgewiesen sei, ist die Infektion von Katzen und Hunden durch an im selben Haushalt erkrankte Menschen: „Es gibt in Österreich ganz wenige Katzen, die von ihren Besitzern angesteckt wurden – aber das ist die große Ausnahme. Bei einem Hund ist in Österreich noch keine Infektion nachgewiesen worden – international aber schon.“ Die betroffenen Katzen hätten allesamt nur leichte Symptome wie Husten oder Durchfall gehabt.

Auch bei Gorillas, Tigern, Löwen und Schneeleoparden sind in Zoos bereits Infektionen nachgewiesen worden – erst vor wenigen Tagen sind in einem Zoo in Nebraska drei Schneeleoparden an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Nowotny: „In all diesen Fällen erfolgte die Ansteckung durch die Tierpfleger.“ Auch in heimischen Nutztieren (Schweine, Rinder, Geflügel, Schafe ...) ist kein SARS-CoV-2 nachgewiesen worden.