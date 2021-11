China tötet Haustiere Covid-Kranker: Wie ansteckend sie wirklich sind

Tatsächlich können sich Haus- und Wildtiere mit dem SARS-CoV2-Virus ebenso anstecken wie Menschen. Im Februar 2020 wurde als einer der ersten Fälle ein Zwergspitz in Hongkong positiv auf das Virus getestet. Der Vierbeiner zeigte keine Symptome, wies aber eine schwache Virenlast in Nase und Rachen auf. Im Blut des Tieres konnten später Antikörper nachgewiesen werden. Weitere infizierte Haustiere folgten bald nach. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Kann ich das Virus an meine Haustiere weitergeben?

Ja, Menschen können ihre Hunde, Katzen und Kleintiere genauso anstecken wie sie andere Menschen anstecken können. Bestätigt sind bisher Fälle bei Tierarten wie Katzen, Hunden, Frettchen, Marderhunden, Hirschen, Goldhamstern, Kaninchen und Primaten. In allen bekannten Fällen erfolgte die Ansteckung höchstwahrscheinlich über positiv getestete Menschen. Die Übertragung erfolgt ebenso über Tröpfcheninfektion oder über Aerosole in der Luft wie zwischen Menschen. Bisherige Studien zeigen, dass Katzen häufiger infiziert werden als Hunde. Warum das so ist, ist bisher nicht bekannt.