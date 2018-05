Warum hoher Blutdruck so gefährlich ist

Die US-Fachgesellschaften haben den Grenzwert für Bluthochdruck von 140/90 auf 130/80 gesenkt. Daran gibt es auch Kritik – immer mehr Menschen würden so zu Kranken gemacht, die Industrie verdiene.

„Wir wissen heute einfach, dass niedrigere Werte die Häufigkeit von Herzkreislaufleiden senken“, betont Perl. „Wer einen Blutdruck unter 120/80 hat, hat ein viel geringeres Risiko für Organschäden. Insofern kann ein niedrigerer Grenzwert das Bewusstsein für die Gefahren von erhöhtem Blutdruck schärfen.“ Es sei gut möglich, dass im Juni auch die europäischen Fachgesellschaften neue Richtlinien mit einem niedrigeren Grenzwert für Bluthochdruck veröffentlichen. Dass niedrigere Grenzwerte im Sinne der Pharmaindustrie seien, sieht Perl nicht so: „Es geht bei Werten um 130/80 in erster Linie um eine Lebensstiländerung (siehe auch die Grafik). Nur bei einem bereits bestehenden erhöhten Risiko für eine Herzkreislauferkrankung ist zusätzlich eine medikamentöse Therapie empfohlen.“ Allerdings dürfe man gerade bei älteren Menschen den Blutdruck nur langsam absenken, um das Schwindel- und Sturzrisiko nicht zu erhöhen.

Worauf muss man beim Messen achten?

Drei bis fünf Minuten in Ruhe sitzen, dann einmal messen, eine Minute warten und dann nochmals messen. Den zweiten (in der Regel niedrigeren) Wert sollte man aufschreiben. In der Früh und am Abend immer vor der Tabletteneinnahme messen. Liegen mehrere Messergebnisse über 135/85 mmHg, sollte man den Arzt aufsuchen. Bei Handmessgeräten ist es entscheidend, dass sie unbedingt in Herzhöhe gehalten werden. Vor allem für Menschen mit durch Atherosklerose verhärteten Blutgefäßen sind sie nicht geeignet – das erhöht die Fehlerhäufigkeit.

Was ist, wenn jemand sagt, er verträgt die Medikamente nicht?

Der Körper braucht ein bis zwei Wochen Zeit, bis er sich an den niedrigeren Blutdruck gewöhnt hat. „Deshalb darf die Dosis der Medikamente nur langsam erhöht werden“, erklärt Perl. „Aber wenn man durch diese erste Phase, in der sich viele müde und matt fühlen, durch ist, hat sich der Körper meistens sehr gut angepasst.“