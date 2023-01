Autoreifen sind eine bedeutende Quelle für die Umwelt belastendes Mikroplastik. Das Ausmaß der Reifenpartikel-Emissionen sei nach wie vor schlecht quantifiziert, schreiben die Wissenschafter um den Umweltgeowissenschafter Thilo Hofmann vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien in ihrer Arbeit. Wie sie in einer Aussendung erklären, wird jährlich etwa ein Kilogramm der Reifenpartikel pro Einwohner und Jahr mit dem Wind in die Umwelt geweht und vom Regen in Flüsse und Abwässer geschwemmt.

Aufnahme der Schadstoffe über Wurzeln des Salats

So können die Reifenpartikel auf Ackerböden gelangen. Das passiert auch durch Klärschlamm, der in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt wird. Die Partikel enthalten Zusatzstoffe (Additive), die in Autoreifen etwa für bestimmte Fahreigenschaften oder Haltbarkeit sorgen. Wie das Team um Hofmann bereits in früheren Untersuchungen gezeigt hat, gibt das Mikroplastik darin enthaltene potenziell schädliche Chemikalien meist in oberen Bodenschichten frei.