Ein Mensch isst pro Woche eine Kreditkarte

F├╝nf Gramm Plastik, etwa das Gewicht einer Kreditkarte - so viele winzige Plastikteilchen gelangen durchschnittlich pro Kopf und Woche in den menschlichen Magen-Darmtrakt. Ob von den aufgenommenen Mikro- und Nanokunststoffen ein Gesundheitsrisiko ausgeht, wird in zahlreichen Studien untersucht, ist aber bisher weitgehend unbekannt, hie├č es am Donnerstag in einer Aussendung der MedUni Wien.

Der Artikel dazu wurde im Journal Exposure & Health publiziert. Im Zentrum der medizinischen Forschung zur Thematik steht das Verdauungssystem, wo Mikro- und Nanoplastikpartikel (MNP) im Gewebe nachgewiesen werden k├Ânnen. Experimentelle Studien weisen darauf hin, dass MNP, die ├╝ber den Magen-Darmtrakt aufgenommen werden, zu Ver├Ąnderungen in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms f├╝hren.