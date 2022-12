Wissenschaftler frieren erstmals Korallen des Great Barrier Reefs ein

Minus 196 Grad Celsius

Für den aktuellen Versuch froren Wissenschafter des Australian Institute of Marine Sciences erstmals Korallen des Great Barrier Reefs ein – sie können so gelagert und später wieder ins Meer eingeführt werden. Sie verwendeten dazu eine Methode, die zuvor an anderen Korallen getestet wurde.

Die sogenannte Kryomesh-Technologie ermöglicht, die Korallenlarven bei minus 196 Grad Celsius zu lagern. Sie wurde an der University of Minnesota in den USA entwickelt.

"Wenn wir die Biodiversität von Korallen sichern können, dann haben wir Werkzeuge für die Zukunft, um wirklich zur Wiederherstellung der Riffe beizutragen, und diese Technologie für Korallenriffe in der Zukunft ist ein echter Wendepunkt", sagt die beteiligte Forscherin Mary Hagedorn.