Überraschende Studie: Nicht nur ältere Männer sterben beim Sex

Sex hat viele gesundheitliche Vorteile: Er reduziert Stress und Bluthochdruck, stärkt das Immunsystem und trägt zu einer besseren Schlafqualität bei. Bei einem Orgasmus flutet das Hormon Oxytocin den Körper, welches Bindungen und Vertrauen stärkt. Verschiedene Studien haben sogar gezeigt, dass Männer, die zweimal pro Woche zum Höhepunkt kommen, seltener an einer Herzschwäche leiden.

In äußerst seltenen Fällen - laut Studien liegt die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Herztodes während oder nach dem Sex bei weniger als 1 Prozent - kann das Liebesspiel jedoch auch tödlich enden. In den meisten Fällen liegt es an der körperlichen Anstrengung während des Akts, auch Medikamente (etwa gegen Erektionsstörungen) oder illegale Drogen wie Kokain sind häufige (post-)koitale Todesursachen.