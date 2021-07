Medizinische Premiere: Penis bricht während Sex der Länge nach

Ein 40-jähriger Mann hat in England Medizingeschichte geschrieben. Laut seinen Ärzten, die den Fall diese Woche im British Medical Journal veröffentlicht haben, ist er der erste dokumentierte Patient, dessen Penis nicht horizontal, sondern vertikal gebrochen war.

Bei einem Penisbruch handelt es sich um keinen Knochenbruch im eigentlichen Sinn, sondern um einen Riss des Schwellkörpers (corpus cavernosa) oder des umliegenden Bindegewebes (tunica albuginea) in Folge eines heftigen Stauchungs- oder Biegetraumas beim Geschlechtsverkehr. Der erigierte Penis erschlafft, schwillt stark an und beginnt in manchen Fällen zu bluten. Penisrupturen sind selten, aber extrem schmerzhaft, und sollten möglichst innerhalb von 24 Stunden medizinisch behandelt werden.

Mildere Symptome

Der britische Patient zeigte aber nicht die klassischen Symptome einer Penisfraktur. Zwar passierte der Zwischenfall ebenfalls beim Sex mit seiner Partnerin, er hörte dabei aber kein typisches knackendes Geräusch und sein Glied war nur mäßig geschwollen. Zudem verschwand seine Erektion nicht sofort, sondern nur langsam. Dennoch fuhr der Mann ins Krankenhaus, wo die Ärzte ein MRT (Magnetresonanztomographie) durchführten.