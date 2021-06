Sex in der Freizeit: Ein Penis ist ein Penis

Darüber hinaus ist sie so vieles mehr: Erahntes, Gespürtes, Glück, aber auch Traurigkeit, Energiespender, manchmal Energieräuber – Sex kann uns verzaubern, umgarnen und uns das Gefühl vermitteln, bedeutend, also etwas Besonderes zu sein. „Sexualität ist so lebendig wie wir selbst. Sie ist ein Grundbedürfnis – genauso wie wir selbst“, schreibt der Sexualtherapeut Carsten Müller in seinem wunderbaren Buch „Sex ist wie Brokkoli nur anders“. Deshalb sollten wir darüber sprechen können, wie über Gemüse. Brokkoli, Kopfsalat, Spinat – oder von mir aus sonnengereifte Paradeiser aus dem schönen Burgenland. In dieser Kolumne geht es also um die Frage, wie Menschen sexuell „sprachfähiger“ werden und wie wir dem Thema das Peinlich-Verzerrende nehmen können. Und die Scham. „Dass sich für etwas schämen und Sexualität bei uns gesellschaftlich eng miteinander verknüpft sind, zeigt sich schon in unserer Sprache: Schamlippen, Schamhaare, Schambein …“, schreibt Carsten Müller. Für ihn scheint klar, dass bei uns die Sprache diktiert, wie wir unsere Geschlechtsteile zu benennen haben, aber: Wie sollen wir als sexuelle Wesen lernen, etwas wertzuschätzen, wenn es sprachlich schon zum Schämen ist? Aus seiner Praxis weiß er, dass vor allem junge Menschen keine Begriffe für alles südlich der Gürtellinie liegende finden, weil sie nie die richtigen Worte für den Intimbereich gelernt/gehört haben. Oder, noch schlimmer: gar keine Worte. Umso wichtiger ist es, zu sagen, was was ist: Eine Vulva ist eine Vulva – und keine Schnecke. Ein Penis ist ein Penis und kein Pippimann. Statt zu verniedlichen oder gar verbal zu ignorieren, sollten Eltern korrekte Worte für die Geschlechtsorgane verwenden – ein erster wichtiger Schritt zur Sachlichkeit. Weil auch das dazu beiträgt, dass Menschen eine gute Beziehung zum eigenen Körper aufbauen können – und, in Folge, zur eigenen Sexualität. Zu dem, was wir als Erwachsene wollen und worauf wir Lust haben.