Astrologie & Affären: Diese Sternzeichen sind am untreuesten

Ist die Jungfrau brav und der Wassermann ein libertiner Hippie? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Hang zur prickelnden Affäre und der Astrologie?

Das internationale Online-Beratungsinstitut EduBirdie hat eine Befragung durchgeführt, um herauszufinden, wer schon mal den Verlockungen eines Seitensprungs erlegen ist oder es sich zumindest vorstellen könnte - und ob die Ergebnisse signifikante Unterschiede zeigen, wenn man sie nach Sternzeichen zuordnet. Und siehe da, diese Unterschiede sind doch mehr als deutlich:

12. Jungfrau: Nomen est omen? Scheint beinahe so, denn nur 6 % der Befragten haben ihren Partner schon einmal betrogen bzw. könnten sich das überhaupt vorstellen. Die ebenfalls dazu befragte Astrologin erklärt das so: "Jungfrauen erwarten Perfektion. Entspricht der Partner der Erwartung nicht, wird er verlassen - diese Konsequenz lässt kaum Platz für heimliche Affären."

11. Waage: Ähnlich brav wie die Jungfrau. Ganze 7 % zeigen sich seitensprungaffin. "Waagen lieben es in einer Beziehung zu sein. Sie gefährden sie kaum - wenn, dann wechseln sie fließend."

10. Skorpion: Sie mögen ein wenig schwierig sein, aber Flatterhaftigkeit zählt offensichtlich nicht zu ihren Schwächen. Ganze 9 % der befragten Skorpione haben schon mal oder würden gerne. "Wenn Skorpione betrügen, dann aufgrund einer ihrer anderen, nicht ganz einfachen Eigenschaften: der Rachsucht."

9. Wassermann: Die Spirituellos unter den Sternzeichen verbinden sich mit ihren Partnern auf einem richtig deepen Level. Da ist ein Seitensprung keine Option. Nur 10 % sagten bei der Befragung "ja". "Am ehesten wird der Wassermann schwach, wenn er sich in seiner Beziehung unverstanden fühlt. Wenn dann jemand kommt, der oder die ihm das richtige Gefühl gibt ..."

8. Steinbock: Sie haben ihren eigenen Kopf, wenn sie sich aber einmal für eine Beziehung entschieden haben, bleiben sie auch dabei. Nur 11 % würden gerne oder haben schon mal fremdgenascht. "Steinböcke sind Herdentiere, die streunen normalerweise nicht herum. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Erfolg, erweist sich der Partner als Hemmschuh, wird er verlassen, nicht betrogen."

7. Fische: Auch die Sensibelchen und Romantiker unter den Tierkreiszeichen sind eher brav. Nur 12 % haben Sündiges im Sinn. "Es braucht sehr viel Romantik und Atmosphäre um einen Fisch auf Abwege zu bringen. Nur wenn jemand das Gefühl vermittelt, ER/SIE sei der/die Richtige, kann er vergessen, dass schon jemand an seiner Seite ist."

6. Krebs: Ein bisschen unentschlossen? 13 % der Krebse sind für Fremdreize empfänglich, das bleibt doch noch im Rahmen. "Krebse tun sich schwer damit, mit Zurückweisung und Konflikten allgemein umzugehen. Fühlen sie sich schlecht behandelt, können sie sich einem anderen Menschen zuwenden."

5. Stier: Prinzipiell glauben Stiere an die Treue, aber sie können schon auch mal schwach werden. Das gaben 17 % der Befragten zu. "Stiere sind Genussmenschen. Gutes Essen, guter Wein - guter Sex. Es kommt also ganz auf die Umstände an."

4. Schütze: Extrovertiert und vor allem vielfältig interessiert kommen doch 23 % der befragten Schützen schon mal auf schlimme Gedanken. Oder tun es ganz einfach. "Sie sind nicht nur impulsiv und abenteuerlustig, sie haben auch oft das Gefühl, das Gras auf der anderen Seite sei grüner, die Kirschen im anderen Garten süßer..."

3. Zwillinge: Die Luftzeichen sind zumindest in dieser Hinsicht tatsächlich Luftikusse - 31 % tun "es". "Das Hauptproblem wie auf beinahe allen anderen Gebieten: Zwillinge langweilen sich sehr leicht. Und auch wenn eine ihrer vielen Persönlichkeiten absolut an die Monogamie glaubt, tun das die anderen vielleicht nicht."

2. Widder: Impulsiv, wettbewerbsorientiert - Widder folgen oft ihren Instinkten. Und die verleiten sie zu Abenteuern: 34 % der Befragten sind Affären nicht abgeneigt. "Aus dem Moment heraus handeln, jede Situation voll und ganz auskosten - dieses Feuerzeichen brennt tatsächlich. Und oft ist es einfach die Herausforderung selbst, der die Widder nicht widerstehen können."

1. Löwe: Sie lieben das Spotlight, die große Bühne, das Drama - 36 % der Löwen antwortete mit "ja". "Sie haben die Persönlichkeit, das Temperament - und suchen die Bestätigung."