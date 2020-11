Ozzy Osbourne bereut Seitensprung: "Habe Sharon das Herz gebrochen"

Es gibt kaum eine Droge, von der er nicht abhängig war, einschließlich Heroin. Seine erste Frau - mit der er drei Kinder hat - warf ihn raus und ließ sich 1982 scheiden. Im selben Jahr heiratete Ozzy Osbourne die Tochter des Black Sabbath-Managers Don Arden. "Sharon wurde in das Geschäft hineingeboren. Du kannst nichts an ihr vorbeischmuggeln, weil sie einfach sagt: 'Verdammt, ich weiß was du vorhast.'"