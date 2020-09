"Er blieb ganz ruhig dabei": Ozzy Osbourne versuchte, Ehefrau Sharon umzubringen

Verstörende Szenen in einer neuen Dokumenation über Ozzy Osbourne: Der Kult-Hardrocker, der erst kürzlich bekannt gab, an Parkinson erkrankt zu sein, habe vor rund 30 Jahren versucht, im Drogenrausch seine Frau Sharon umzubringen, erzählt er in "The Nine Lives of Ozzy Osbourne".