Kelly Osbourne nach drastischem Gewichtsverlust kaum wiederzuerkennen

Immer wieder mit Jo-Jo-Effekt zu kämpfen

In der Vergangenheit hatte Kelly Osbourne wiederkehrend mit Übergewicht zu kämpfen, über das sie offen sprach. 2009 hatte sich Osbourne wegen ihrer Drogen- und Alkholprobleme in eine Entziehungskur begeben und danach erheblich an Gewicht zugelegt.

"Ich habe die Drogen mit Essen ersetzt und wurde dicker und dicker", erzählte sie später. "Ich bin eine emotionale Esserin. Wenn es mir nich gut geht, fliegt die Diät beim Fenster raus."

Als sie im selben Jahr bei "Dancing With the Stars" anheuerte, habe sie realisiert, wie ungesund sie sich eigentlich ernährte, so Osbourne gegenüber dem Shape-Magazin. "Ich habe den ganzen Tag Pommes und Pizza in mich hineingestopft und mich gewundert, warum ich nicht abnehme. Zu Beginn wurde mir bei den Proben schlecht, weil ich mich so schrecklich ernährte. Ich nahm fettiges Essen zu mir und fühlte mich so erschöpft."