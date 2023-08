Tipps von der Psychologin: So starten Kinder gut ins neue Schuljahr

Schulsachen-Check

Erstklässler bekommen oft genaue Vorgaben von der Schule, was benötigt wird. Danach kann man sich gut richten. Ansonsten empfiehlt sich in der letzten Ferienwoche eine Bestandsaufnahme, um zu sehen, was noch funktioniert, was ersetzt und was neu gekauft werden muss. Beim Neukauf kann man inzwischen leicht auf Nachhaltigkeit achten, eine Liste mit ökologischen Schulartikeln gibt es hier unter schuleinkauf.at.

Alphabet-Spiel

Mit diesem Sprachspiel kannst man das Alphabet spielerisch üben. Dabei wird zuerst ein Oberbegriff ausgewählt: zum Beispiel Tiere, Lebensmittel, Kleidungsstücke. Dann darf jeder abwechselnd einen zum Oberbegriff passenden Begriff sagen – und zwar mit Anfangsbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge. Ist der Oberbegriff beispielsweise "Lebensmittel", dann passt Apfel, Butter, Champignons und so weiter.