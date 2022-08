Ordnung um Kinderzimmer: So gelingt der Schulbeginn stressfrei

Über die Sommermonate sammelt sich im Kinderzimmer so einiges an: Urlaubsmitbringsel und Spieleabende lassen vergessen, dass hier in wenigen Wochen wieder täglich Hausaufgaben gemacht werden sollen. Ordnungscoach Desiree Schweiger (Simply Organized) rät deshalb: „Chaos jetzt beseitigen. Am besten mit nur einer Schublade beginnen. Das geht rasch und das Ergebnis motiviert weiter zu machen. Oder man beginnt mit einer schnellen Ausmistrunde: So schnell wie möglich 21 Dinge, die eindeutig wegkönnen, in einen Müllsack werfen.“ Da machen auch die Kinder selbst gerne mit.