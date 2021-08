Schulstart: So wird das Kinderzimmer jetzt zum Lernzimmer

Struktur im Raum: Das Kinderzimmer sollte in Zonen aufgeteilt werden. Neben dem Schlaf-, Spiel- und Schrankbereich muss auch Platz für den Arbeitsbereich sein. Oft ergeben sich die idealen Plätze automatisch, bedenken sollte man jedoch: „Der Schreibtisch steht idealerweise in Fensternähe. Ist das Fenster aber südseitig ausgerichtet, sollte der Schreibtisch unbedingt auch in einen dunkleren Bereich ragen. Gerade, wenn das Arbeiten am Laptop relevant wird“, sagt Schnögass-Mück. Abhängig von den Umständen empfiehlt sich auch, die Blickrichtung des Kindes zur Türe hin auszurichten: „Die Türe im Rücken ist unangenehm, lenkt ab und erschwert die Konzentration“, weiß die Inneneinrichterin. Manche Kinder sind aber auch vom Blick aus dem Fenster abgelenkt. Eltern können ihre Kinder am besten einschätzen und dementsprechend entscheiden. „Sobald zwei Kinder im Zimmer lernen, kann man nicht alle Regeln gleichermaßen erfüllen,“ weiß die Dreifachmama. Noch ein Profi-Tipp: „Weiße Schreibtischplatten vermeiden. Da liegt weißes Papier auf weißem Untergrund. Das strengt die Augen an und schwächt die Konzentration. Besser ist es, auf leichte Kontraste zu setzen.“